Описание

Bored Wife — это захватывающая визуальная новелла, которая рассказывает историю миссис Мур, обычной домохозяйки, чья жизнь охвачена рутиной и монотонностью. Она чувствует, как ежедневные семейные обязанности становятся для нее невидимыми цепями, тянущими ее вниз и лишающими жизненной энергии. Миссис Мур начинает осознавать, что она потеряла себя в безжизненном потоке повседневности.





Однако всё меняется, когда однажды ей тайно предлагают уникальную возможность переосмыслить и изменить свою жизнь. Это предложение влечет за собой серию событий, которые заставляют главную героиню столкнуться с глубокими вопросами о собственном счастье, выборе и жертвах, необходимых для изменений.





Игра погружает игроков в жизнь миссис Мур, предлагая им решать, какие шаги она должна предпринять, чтобы разорвать оковы рутины и вновь обрести себя. Игроки станут свидетелями ее внутренних борьб, принимая решения, которые будут формировать сюжет и исход ее истории.