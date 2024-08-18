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Bored Wife (18+)

Bored Wife (18+) 0.2.2

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Версия:
0.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 460 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 247
Скриншоты
Описание

Bored Wife — это захватывающая визуальная новелла, которая рассказывает историю миссис Мур, обычной домохозяйки, чья жизнь охвачена рутиной и монотонностью. Она чувствует, как ежедневные семейные обязанности становятся для нее невидимыми цепями, тянущими ее вниз и лишающими жизненной энергии. Миссис Мур начинает осознавать, что она потеряла себя в безжизненном потоке повседневности.


Однако всё меняется, когда однажды ей тайно предлагают уникальную возможность переосмыслить и изменить свою жизнь. Это предложение влечет за собой серию событий, которые заставляют главную героиню столкнуться с глубокими вопросами о собственном счастье, выборе и жертвах, необходимых для изменений.


Игра погружает игроков в жизнь миссис Мур, предлагая им решать, какие шаги она должна предпринять, чтобы разорвать оковы рутины и вновь обрести себя. Игроки станут свидетелями ее внутренних борьб, принимая решения, которые будут формировать сюжет и исход ее истории.


Информация о модах

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Скачать Bored Wife (18+) v0.2.2 MOD APK

Скачать Bored Wife (18+) 460 Мб Ссылка 2 460 Мб
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Старые версии Bored Wife (18+)
Version 0.1.8 Version 0.1.9 Version TG 0.1.9 Version TG 0.1.8


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Bored Wife (18+)


Комментарии (1)
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Я
Я 24 июля 2024 04:01
Игрушка на Русском языке
Ничего так новелла, поиграть можно, хоть я только начал играть
👍
+1
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