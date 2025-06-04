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Lusty Tail (18+)

Lusty Tail (18+) 1.7.0

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Версия:
1.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:44
Возраст:
18)
Требуется места:
≈ 339 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 682
Скриншоты
Описание

Lusty Tail — это визуальная новелла для взрослых, которая черпает вдохновение в популярной вселенной "Fairy Tail". В этой игре игрок погружается в роль главного героя, который живет под одной крышей со своими двумя сводными сестрами, Эрзой и Миражейн. Сюжет разворачивается вокруг амбициозной цели главного героя — создать свою гильдию, цель которой — объединить в себе всех сексуальных девушек мира "Fairy Tail".


Игрокам предоставляется свобода выбора в том, как они будут управлять своей гильдией и взаимодействовать с другими персонажами. В зависимости от принятых решений, развитие сюжета может кардинально отличаться, предоставляя множество возможностей для переигровки. Интерактивные элементы, такие как диалоги и выбор действий, добавляют глубины взаимодействиям с персонажами и принятию решений, что влияет на конечный исход истории.


Эта игра является отличным выбором для поклонников "Fairy Tail", которые ищут более взрослую и провокационную интерпретацию любимой вселенной. "Lusty Tail" предлагает уникальный сюжет, который переплетается с элементами фэнтези, приключений и романтики, предоставляя игрокам возможность исследовать темные и соблазнительные аспекты мира.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Lusty Tail (18+) v1.7.0 MOD APK

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Старые версии Lusty Tail (18+)
Version TG 1.6.0 Version TG 1.5.5 Version TG 1.5.0 Version TG 1.4.5 Version TG 1.4.0 Version TG 1.3.5

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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