Описание

Eros Raiders (18+) — проект для совершеннолетней аудитории, предлагающий уникальную смесь хентая, ролевой игры и партийных сражений 5 на 5 в мире боевых мехов. Игрокам предстоит взять на себя руководство командой, состоящей исключительно из девушек, каждая из которых обладает уникальными талантами, позволяющими максимально эффективно управлять боевыми машинами.





В игре необходимо не только управлять командой в бою, но и решать их личные проблемы, тренировать навыки и проводить время вместе. Симпатичная графика и анимация, зрелищные сражения, возможность коллекционирования и откровенный контент создают увлекательный опыт для игроков.





Eros Raiders также предлагает насыщенную сюжетную линию, добавляя глубину и мотивацию к игровому процессу. Эта игра обязательно привлечет внимание поклонников жанра, предоставляя им множество возможностей для исследования и взаимодействия в захватывающем мире боевых мехов и харизматичных героинь.