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Eros Raiders (18+)

Eros Raiders (18+) 1.2.22

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Версия:
1.2.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 255
Скриншоты
Описание

Eros Raiders (18+) — проект для совершеннолетней аудитории, предлагающий уникальную смесь хентая, ролевой игры и партийных сражений 5 на 5 в мире боевых мехов. Игрокам предстоит взять на себя руководство командой, состоящей исключительно из девушек, каждая из которых обладает уникальными талантами, позволяющими максимально эффективно управлять боевыми машинами.


В игре необходимо не только управлять командой в бою, но и решать их личные проблемы, тренировать навыки и проводить время вместе. Симпатичная графика и анимация, зрелищные сражения, возможность коллекционирования и откровенный контент создают увлекательный опыт для игроков.


Eros Raiders также предлагает насыщенную сюжетную линию, добавляя глубину и мотивацию к игровому процессу. Эта игра обязательно привлечет внимание поклонников жанра, предоставляя им множество возможностей для исследования и взаимодействия в захватывающем мире боевых мехов и харизматичных героинь.


Информация о модах

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Скачать Eros Raiders (18+) v1.2.22 MOD APK

Скачать Eros Raiders (18+) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

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