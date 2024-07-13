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The Last Star Walker (18+)

The Last Star Walker (18+) Chapter 1

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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 952 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 451
Скриншоты
Описание

The Last Star Walker - В огромном космосе выделяются два мира: Нава — мистический мир, где магия течет свободно, и Терра — технологическое чудо на пике инноваций. Оба мира сталкиваются с эксплуатацией властолюбивых элит. Поскольку границы между Навой и Террой начинают размываться, возникает критический вопрос: что произойдет, когда эти миры столкнутся?


В The Last Star Walker вам предстоит принять судьбоносное решение. Примете ли вы сторону Экстинкционистов, которые считают, что один мир должен доминировать над другим, или Экспансионистов, которые ищут гармоничного слияния магии и технологий? Ваш выбор определит будущее обоих миров и их обитателей.


Или вы проложите свой собственный путь, преодолевая разрыв между долгом и желанием, любовью и местью? Ваша уникальная история будет вплетена в судьбы Навы и Терры, и именно от вас зависит, как сложатся события. Станьте последним звездным странником и определите будущее человечества в этом эпическом приключении, где каждая ваша попытка может изменить ход истории.


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Скачать The Last Star Walker (18+) 952 Мб Ссылка 2 952 Мб
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