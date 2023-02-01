Описание

Sarada Training: The Last War (18+) - погрузитесь во вселенную знаменитой манги и аниме «Наруто» в этой захватывающей приключенческой игре. Играйте за созданного вами персонажа и исследуйте деревню Коноха, как никогда раньше! Наслаждайтесь сочетанием элементов визуальной новеллы с захватывающим ролевым игровым процессом.





осуществите свои самые смелые мечты стать частью мира ниндзя в Sarada Training: The Last War. Испытайте захватывающую историю, когда вы принимаете решения, которые определяют судьбу вашего персонажа и всей деревни. С уникальными персонажами, событиями и локациями для исследования вам никогда не будет скучно!