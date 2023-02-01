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Sarada Training: The Last War (18+)

Sarada Training: The Last War (18+) 3.8

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9
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Версия:
3.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42 911
Скриншоты
Описание

Sarada Training: The Last War (18+) - погрузитесь во вселенную знаменитой манги и аниме «Наруто» в этой захватывающей приключенческой игре. Играйте за созданного вами персонажа и исследуйте деревню Коноха, как никогда раньше! Наслаждайтесь сочетанием элементов визуальной новеллы с захватывающим ролевым игровым процессом.


осуществите свои самые смелые мечты стать частью мира ниндзя в Sarada Training: The Last War. Испытайте захватывающую историю, когда вы принимаете решения, которые определяют судьбу вашего персонажа и всей деревни. С уникальными персонажами, событиями и локациями для исследования вам никогда не будет скучно!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Sarada Training: The Last War (18+) v3.8 MOD APK

Скачать Sarada Training: The Last War (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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