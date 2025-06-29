android-1.ru / Игры / Эротические игры / NTR’d by Clumsiness (18+)
NTR’d by Clumsiness (18+)

NTR’d by Clumsiness (18+) v1.0.0

16
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:34
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 236
Описание

NTR’d by Clumsiness (18+) - Вечерний ветер ласкал лицо Криса, напоминая ему о прошедшем месяце, полном горя и потерь. Его сердце все еще не зажило после смерти друга и босса. Чтобы разрядить напряжение и заполнить пустоту, Крис принял решение пригласить Джеффа, сына своего ушедшего друга, на некоторое время в свой дом. Это была небольшая попытка найти утешение и поделиться своими воспоминаниями о покойном отце с молодым человеком, который также испытывал большую потерю.


Накануне приезда Джеффа, Крис решил поделиться с женой своими тревогами. Он чувствовал, что приближается опасность, которая может затронуть их семью. Однако, Крис был неуклюжим в своих словах, его речь была запутанной и неуверенной. Он пытался передать важность ситуации, но его неловкие попытки вызывали лишь недоумение у жены.


Перед ними стояла важная и необычная задача — создать гостеприимную атмосферу для Джеффа и помочь ему справиться с горем, которое он переживал. Вместе они должны были преодолеть трудности, найти новый смысл в жизни и обрести внутреннюю силу. Так началось увлекательное путешествие трех людей, связанных потерей и желанием найти свое место в мире. Вместе они столкнутся с неожиданными испытаниями, раскроют тайны и смогут снова обрести радость и надежду.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать NTR’d by Clumsiness (18+) v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать NTR’d by Clumsiness (18+) 350 Мб Ссылка 2 350 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Harem RPG Remastered (18+)
Harem RPG Remastered (18+)
Version: 2M0
Auriga Nine (18+)
Auriga Nine (18+)
Version: 0.4
Welcome to Free Will (18+)
Welcome to Free Will (18+)
Version: 0.6.0
Shards of the Past (18+)
Shards of the Past (18+)
Version: 0.3.1
Sicae (18+)
Sicae (18+)
Version: Episode 6
Unraveling August (18+)
Unraveling August (18+)
Version: 0.3.04
Sexploitation (18+)
Sexploitation (18+)
Version: 1.0
But Im the Bad Guy (18+)
But Im the Bad Guy (18+)
Version: 0.055v2

Отзывы о NTR’d by Clumsiness (18+)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Нормис
Нормис 17 февраля 2025 22:32
Не вирус а так игра норм + реои там много сцен секса и камеру менять можно
0
Ответить