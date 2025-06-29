Описание

NTR’d by Clumsiness (18+) - Вечерний ветер ласкал лицо Криса, напоминая ему о прошедшем месяце, полном горя и потерь. Его сердце все еще не зажило после смерти друга и босса. Чтобы разрядить напряжение и заполнить пустоту, Крис принял решение пригласить Джеффа, сына своего ушедшего друга, на некоторое время в свой дом. Это была небольшая попытка найти утешение и поделиться своими воспоминаниями о покойном отце с молодым человеком, который также испытывал большую потерю.





Накануне приезда Джеффа, Крис решил поделиться с женой своими тревогами. Он чувствовал, что приближается опасность, которая может затронуть их семью. Однако, Крис был неуклюжим в своих словах, его речь была запутанной и неуверенной. Он пытался передать важность ситуации, но его неловкие попытки вызывали лишь недоумение у жены.





Перед ними стояла важная и необычная задача — создать гостеприимную атмосферу для Джеффа и помочь ему справиться с горем, которое он переживал. Вместе они должны были преодолеть трудности, найти новый смысл в жизни и обрести внутреннюю силу. Так началось увлекательное путешествие трех людей, связанных потерей и желанием найти свое место в мире. Вместе они столкнутся с неожиданными испытаниями, раскроют тайны и смогут снова обрести радость и надежду.