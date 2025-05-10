Описание

Mother NTR Training (18+) - Вы воплощаете роль Джеймса, молодого студента, который столкнулся с ужасной детской травмой. Вас посещают жуткие воспоминания о том, как ваш отец был убит во время запланированного ограбления, происходившего прямо перед вашими глазами. Это событие оставило глубокий след на вашей психике. После происшествия вы стали объектом издевательств со стороны своих сверстников. Ваши друзья продолжают издеваться над вами, потому что вы кажетесь им слабым и уязвимым. Они пытаются подавить вас и унизить.





Ваша любящая мать Люси ранее работала учителем фитнеса, но после смерти вашего отца она стала его секретарем. Она всегда старалась защищать вас, но она безсильна перед хулиганами, так как использование насилия в отношении подростков будет иметь серьезные юридические последствия.





Вы оказываетесь в сложном положении, где вам приходится справляться с травмой и издевательствами, пытаясь найти способы выжить и преодолеть все преграды, с которыми вы сталкиваетесь. Ваша история будет вращаться вокруг поиска справедливости и восстановления самооценки, позволяя вам развиваться и преодолевать свои личные трудности.