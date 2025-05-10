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Mother NTR Training (18+)

Mother NTR Training (18+) Ep. 7b

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Версия:
Ep. 7b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44 642
Скриншоты
Описание

Mother NTR Training (18+) - Вы воплощаете роль Джеймса, молодого студента, который столкнулся с ужасной детской травмой. Вас посещают жуткие воспоминания о том, как ваш отец был убит во время запланированного ограбления, происходившего прямо перед вашими глазами. Это событие оставило глубокий след на вашей психике. После происшествия вы стали объектом издевательств со стороны своих сверстников. Ваши друзья продолжают издеваться над вами, потому что вы кажетесь им слабым и уязвимым. Они пытаются подавить вас и унизить.


Ваша любящая мать Люси ранее работала учителем фитнеса, но после смерти вашего отца она стала его секретарем. Она всегда старалась защищать вас, но она безсильна перед хулиганами, так как использование насилия в отношении подростков будет иметь серьезные юридические последствия.


Вы оказываетесь в сложном положении, где вам приходится справляться с травмой и издевательствами, пытаясь найти способы выжить и преодолеть все преграды, с которыми вы сталкиваетесь. Ваша история будет вращаться вокруг поиска справедливости и восстановления самооценки, позволяя вам развиваться и преодолевать свои личные трудности.


Информация о модах

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Старые версии Mother NTR Training (18+)
Version TG Episode 6+ Version TG Episode 6

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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