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Hottest Summer (18+)

Hottest Summer (18+) 0.6

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2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.6
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 625 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 067

Hottest Summer - это захватывающая игра для взрослых, в которой мы погружаемся в жизнь Сэма, старшеклассника, живущего в азиатской стране вместе с привлекательной мамой Рионой и младшей сестрой Джуно. Сэм - обычный школьник, часто подвергающийся издевательствам от Джима и Джуна, двух конкурирующих братьев, которые стремятся завоевать расположение детской подруги Сэма, Анджелы, и его сестры Джуно.


Но перед началом летних каникул все меняется, и жизнь Сэма, Анджелы и Джуно принимает неожиданный оборот, перенося их в мир похоти и интриг. Все зависит от выборов, которые Сэм делает на своем пути, и эти выборы имеют свои последствия, которые определяют ход игры.

В Hottest Summer игроки будут погружены в захватывающий сюжет, полный неожиданных поворотов и возможностей для принятия решений.


Каждое действие Сэма будет влиять на его отношения с окружающими персонажами и на развитие сюжета. Будьте готовы к интригующим сценам, эмоциональным развитиям и многочисленным возможностям, которые предлагает эта захватывающая игра для взрослых.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Hottest Summer (18+) 0.6 взлом

Скачать Hottest Summer (18+) 625 Мб Ссылка 2 625 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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