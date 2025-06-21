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LittleBigSecret (18+)

LittleBigSecret (18+) 0.1

Твои тайны растут вместе с тобой: выбор за гранью здравого смысла и яви
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 445 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
159
Скриншоты
Описание

В LittleBigSecret ты просыпаешься в пятницу утром и замечаешь, что привычные жесты ощущаются иначе: пульс ускоряется, зрение обостряется, а тело будто растёт внутри твоей собственной одежды. За следующие пять минут ты отвечаешь на сообщения сестры, скрываешь странные следы на зеркале и пытаешься понять, где проходит грань между болезнью и чудом. Нелинейный сюжет заставит выбирать: пойти к врачу или собрать улики самостоятельно, довериться возлюбленной или солгать, чтобы сохранить нормальность.


Каждое действие изменяет уровень стресса и открывает до 12 потенциальных концовок. Всего история занимает 14 дней in-game, а каждый новый проход добавляет файлы в личный архив, раскрывая подлинное происхождение аномалии. Секретные выборы появляются, если ты успел сфотографировать три нестандартные сцены или набрал 80 единиц смелости. Диалоги написаны двумя стилями — серьёзным и саркастичным, между которыми можно переключаться, получая свежие реплики персонажей, а аккуратная графика сочетает реализм и комикс-панели для максимальной эмоциональной отдачи.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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