Описание

В LittleBigSecret ты просыпаешься в пятницу утром и замечаешь, что привычные жесты ощущаются иначе: пульс ускоряется, зрение обостряется, а тело будто растёт внутри твоей собственной одежды. За следующие пять минут ты отвечаешь на сообщения сестры, скрываешь странные следы на зеркале и пытаешься понять, где проходит грань между болезнью и чудом. Нелинейный сюжет заставит выбирать: пойти к врачу или собрать улики самостоятельно, довериться возлюбленной или солгать, чтобы сохранить нормальность.





Каждое действие изменяет уровень стресса и открывает до 12 потенциальных концовок. Всего история занимает 14 дней in-game, а каждый новый проход добавляет файлы в личный архив, раскрывая подлинное происхождение аномалии. Секретные выборы появляются, если ты успел сфотографировать три нестандартные сцены или набрал 80 единиц смелости. Диалоги написаны двумя стилями — серьёзным и саркастичным, между которыми можно переключаться, получая свежие реплики персонажей, а аккуратная графика сочетает реализм и комикс-панели для максимальной эмоциональной отдачи.