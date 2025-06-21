LittleBigSecret (18+) 0.1
Твои тайны растут вместе с тобой: выбор за гранью здравого смысла и яви
В LittleBigSecret ты просыпаешься в пятницу утром и замечаешь, что привычные жесты ощущаются иначе: пульс ускоряется, зрение обостряется, а тело будто растёт внутри твоей собственной одежды. За следующие пять минут ты отвечаешь на сообщения сестры, скрываешь странные следы на зеркале и пытаешься понять, где проходит грань между болезнью и чудом. Нелинейный сюжет заставит выбирать: пойти к врачу или собрать улики самостоятельно, довериться возлюбленной или солгать, чтобы сохранить нормальность.
Каждое действие изменяет уровень стресса и открывает до 12 потенциальных концовок. Всего история занимает 14 дней in-game, а каждый новый проход добавляет файлы в личный архив, раскрывая подлинное происхождение аномалии. Секретные выборы появляются, если ты успел сфотографировать три нестандартные сцены или набрал 80 единиц смелости. Диалоги написаны двумя стилями — серьёзным и саркастичным, между которыми можно переключаться, получая свежие реплики персонажей, а аккуратная графика сочетает реализм и комикс-панели для максимальной эмоциональной отдачи.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.