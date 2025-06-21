Описание

Love Unscripted приглашает тебя прожить роман прямо в мессенджере: входящие мигают, голосовые дрожат, а фото «только для тебя» заставляют пальцы замирать над экраном. Ты знакомишься с пятью потенциальными партнёрами, и каждый отвечает по-своему — шуткой, смущённой эмодзи или откровенным признанием. Свайпай реплики, читай скрытые биографии и наблюдай, как дружеская переписка превращается в игру намёков и интриг; любое слово сближает… или мгновенно ставит отношения на паузу.





Ветви сюжета прячут живой чат-мини-игры: угадай снимок по фрагменту, собери мем из стикеров, взломай старый пароль в истории сообщений. Каждое успешное испытание открывает альтернативные сцены, новые фоны и смелые варианты флирта. Чтобы увидеть одну из шести концовок, придётся балансировать честность и загадочность, вовремя отправлять селфи и иногда ставить телефон на беззвучный. Никаких повторов: диалоги генерируются заново, поэтому твой роман никогда не будет копией чужого.