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Love Unscripted (18+)

Love Unscripted (18+) 0.2.2

Переписка, где каждое слово решает ход твоего интерактивного романа онлайн
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Версия:
0.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:32
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
81
Скриншоты
Описание

Love Unscripted приглашает тебя прожить роман прямо в мессенджере: входящие мигают, голосовые дрожат, а фото «только для тебя» заставляют пальцы замирать над экраном. Ты знакомишься с пятью потенциальными партнёрами, и каждый отвечает по-своему — шуткой, смущённой эмодзи или откровенным признанием. Свайпай реплики, читай скрытые биографии и наблюдай, как дружеская переписка превращается в игру намёков и интриг; любое слово сближает… или мгновенно ставит отношения на паузу.


Ветви сюжета прячут живой чат-мини-игры: угадай снимок по фрагменту, собери мем из стикеров, взломай старый пароль в истории сообщений. Каждое успешное испытание открывает альтернативные сцены, новые фоны и смелые варианты флирта. Чтобы увидеть одну из шести концовок, придётся балансировать честность и загадочность, вовремя отправлять селфи и иногда ставить телефон на беззвучный. Никаких повторов: диалоги генерируются заново, поэтому твой роман никогда не будет копией чужого.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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