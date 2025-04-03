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Hotel Tales (18+)

Hotel Tales (18+) 0.2

Здесь каждый номер хранит тайну, каждый гость — не тот, кем кажется, и ты в центре этой истории
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Hotel Tales (18+) — это взрослый симулятор, где управление необычным отелем переплетается с флиртом, стратегией и ролевыми элементами. Ты не просто хозяин — ты координатор интриг, отношений и скрытых желаний, разворачивающихся в стенах заведения, притягивающего гостей из разных миров. Отель старинный, с историей, и в нём кипит не только бытовая жизнь, но и нечто куда более таинственное — каждое решение раскрывает больше, чем кажется на первый взгляд.


Геймплей в Hotel Tales — это сочетание менеджмента, диалогов и персонального подхода к каждому персонажу. Гости с уникальными характерами, сотрудники с собственными целями, выборы с последствиями — всё влияет на развитие истории. Пикантные сцены здесь не самоцель, а органичная часть повествования. Это игра, где взрослый контент сочетается с глубоким сценарием и прогрессией: ты строишь не просто отель, ты строишь репутацию, отношения и, возможно, что-то большее.


Информация о модах

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Скачать Hotel Tales (18+) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб
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