Описание

Paradise City (18+) — это визуальный роман для взрослых, где отпуск превращается не просто в отдых, а в испытание чувств, границ и желаний. Главный герой вместе с женой отправляется на тропический остров, мечтая наконец-то выдохнуть. Песок, солнце, коктейли — всё идеально. Но за красивой картинкой скрывается куда больше: случайные знакомства, интригующие предложения и ситуации, от которых сердце начинает биться иначе. Игра даёт тебе свободу — исследовать, решать, поддаваться или сдерживаться.





В Paradise City твои выборы — это не просто строчки в диалогах. Они формируют отношения, открывают сцены, приближают к одному из нескольких финалов. Откровенный контент здесь — не самоцель, а органичная часть развития истории и героев. Сценарий подкидывает возможности, а ты решаешь, куда повернёт рассказ: к страсти, экспериментам, ревности, искренности или чему-то совершенно неожиданному. Здесь можно потеряться. Или — найти то, чего давно не хватало.