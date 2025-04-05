Dominate Them All (18+) 0.8.7
Разбитое сердце — не конец, а повод взять контроль в свои руки
Версия:
0.8.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 950 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Dominate Them All — это откровенный визуальный роман для взрослых, где главный герой Итан после предательства любимой женщины решает изменить свою жизнь. От боли — к власти, от депрессии — к доминированию. Нью-Йорк становится его ареной, а каждая новая встреча — шанс установить свои правила игры. Он больше не хочет быть ведомым. Теперь он — тот, кто задаёт ритм.
В Dominate Them All ты сам определяешь темп и стиль соблазнения, выстраивая отношения с разными женщинами, каждая из которых обладает своим характером, желаниями и слабостями. Твои решения влияют на развитие сюжета, сцены и финалы. Это история о контроле, реванше и взрослом удовольствии, где ты либо доминируешь… либо просто наблюдаешь, как это делает кто-то другой.
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