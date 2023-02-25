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University of Problems (18+)

University of Problems (18+) 1.6.0

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16
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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
73 750
Скриншоты
Описание

University of Problems (18+) - Главный герой — старшеклассник, только что поступивший в престижный вуз. Он встречает новых друзей, начинает жить с ними в жилом районе университетской стороны и обнаруживает, что все, кого он встречает, тоже студенты. Группа привилегированных выскочек, сформированная из богатых местных жителей, окончивших этот конкретный университет, такой как всемирно известная военная школа, юридическая школа и медицинская школа.


Главный герой меняет свое мнение о своих сомнениях по поводу жизни в колледже, когда вступает в контакт с другими молодыми студентами, у которых нет прошлого жизненного опыта. Все они злятся на него за то, что он ниже их, и не уважают его как человека. Поэтому он решает бороться с этими привилегированными детьми, с которыми он регулярно контактирует, тем самым начиная приключение, которое подвергает его жизнь риску.


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать University of Problems (18+) v1.6.0 MOD APK

Скачать University of Problems (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
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Старые версии University of Problems (18+)
Version 1.5.0 Version 1.5.0 Remake Version 1.5.5 Version TG 1.5.5 Version TG 1.5.0 Remake Version TG 1.5.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о University of Problems (18+)


Комментарии (11)
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Здарова
Здарова 5 января 2025 14:56
psihalvarez, psihalvarez, на сайте Буранд есть версия 1.3.0 на русском
0
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Кирилл
Кирилл 16 июня 2024 11:04
На русском есть?
-1
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Морген
Морген 5 апреля 2024 00:58
Dvun, пожалуйста, скажешь, когда ты прошел игру, конец был тот, что типо геройу дро*ит массадист Юки??
+1
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Obeme
Obeme 15 марта 2024 21:57
Вылетает при попытке открыть игру
+2
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Гость
Гость 4 сентября 2023 19:57
Не скачивается ни по первой ни по второй ссылке.
0
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psihalvarez
psihalvarez 2 сентября 2023 21:09
Так хочу на рус. переводе на 1.3.0 сыграть
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 апреля 2023 00:04
Люс, Думаю нет
-1
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Люс
Люс 2 апреля 2023 13:42
А перевода нет?
0
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Dvun
Dvun 26 февраля 2023 15:00
Lensifal,
Смысле,?
-3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 февраля 2023 01:09
Dvun, Точно не уверенны
+2
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