Описание

University of Problems (18+) - Главный герой — старшеклассник, только что поступивший в престижный вуз. Он встречает новых друзей, начинает жить с ними в жилом районе университетской стороны и обнаруживает, что все, кого он встречает, тоже студенты. Группа привилегированных выскочек, сформированная из богатых местных жителей, окончивших этот конкретный университет, такой как всемирно известная военная школа, юридическая школа и медицинская школа.





Главный герой меняет свое мнение о своих сомнениях по поводу жизни в колледже, когда вступает в контакт с другими молодыми студентами, у которых нет прошлого жизненного опыта. Все они злятся на него за то, что он ниже их, и не уважают его как человека. Поэтому он решает бороться с этими привилегированными детьми, с которыми он регулярно контактирует, тем самым начиная приключение, которое подвергает его жизнь риску.