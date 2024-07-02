«Почти мертвый» — это романтическая визуальная новелла о молодом человеке, который приходит в себя в больнице после очень серьезной автомобильной аварии. Очень скоро он начинает понимать, что его прежняя жизнь была всего лишь иллюзией.





Главный герой просыпается в больнице после очень серьезной автомобильной аварии. Очень скоро он начинает понимать, что его прежняя жизнь была всего лишь иллюзией. Главный герой попадает в этот странный мир, в котором его сразу же окружают дружелюбные люди, девушки и случайные события, окруженные любовью, ложью и неразберихой.





Ширли, молодая девушка и главная героиня истории, просыпается в больнице после того, как ее нашли без сознания посреди поля. Она не помнит, что было раньше и кто она. После прохождения медицинских тестов и различных других тестов кажется, что ее мозг полностью поврежден, и нет пути назад к реальности. Затем ее представляют некоторым людям, которых она знает в своей жизни: членам ее семьи и друзьям… Если только они снова не станут частью этого мира. Насколько она помнит, мертвых людей теперь просят вернуться в свои настоящие тела и заселить эти другие миры, где они могут снова жить, как будто ничего и не было (при этом никогда не забывая о том, что произошло).