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Almost Dead (18+)

Almost Dead (18+) 0.10 Ch.16

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Скачать (740 Мб)
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Версия:
0.10 Ch.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 740 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 926

«Почти мертвый» — это романтическая визуальная новелла о молодом человеке, который приходит в себя в больнице после очень серьезной автомобильной аварии. Очень скоро он начинает понимать, что его прежняя жизнь была всего лишь иллюзией.


Главный герой просыпается в больнице после очень серьезной автомобильной аварии. Очень скоро он начинает понимать, что его прежняя жизнь была всего лишь иллюзией. Главный герой попадает в этот странный мир, в котором его сразу же окружают дружелюбные люди, девушки и случайные события, окруженные любовью, ложью и неразберихой.


Ширли, молодая девушка и главная героиня истории, просыпается в больнице после того, как ее нашли без сознания посреди поля. Она не помнит, что было раньше и кто она. После прохождения медицинских тестов и различных других тестов кажется, что ее мозг полностью поврежден, и нет пути назад к реальности. Затем ее представляют некоторым людям, которых она знает в своей жизни: членам ее семьи и друзьям… Если только они снова не станут частью этого мира. Насколько она помнит, мертвых людей теперь просят вернуться в свои настоящие тела и заселить эти другие миры, где они могут снова жить, как будто ничего и не было (при этом никогда не забывая о том, что произошло).


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Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Almost Dead (18+) 0.10 Ch.16 взлом

Скачать Almost Dead (18+) 740 Мб Ссылка 2 740 Мб

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