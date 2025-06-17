Описание

Семья моего друга — это визуальная новелла для лиц старше 18 лет, в которой главный герой принимает просьбу своего друга позаботиться о его семье. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, где из ниоткуда возникла глобальная эпидемия, унесшая миллионы жизней. Потеряв работу из-за эпидемии, наш герой с радостью согласился взять на себя семью своего друга, чтобы найти спасение в браке и более высокой зарплате.





В этой игре вам предстоит пройти через множество испытаний на пути к счастью — социальная неловкость, безработица, проблемы в браке и многое другое. Вам придется иметь дело со всеми этими препятствиями и преодолевать их, если вы хотите быть счастливым.