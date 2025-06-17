My Friends Family (18+) 0.19
Семья моего друга — это визуальная новелла для лиц старше 18 лет, в которой главный герой принимает просьбу своего друга позаботиться о его семье. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, где из ниоткуда возникла глобальная эпидемия, унесшая миллионы жизней. Потеряв работу из-за эпидемии, наш герой с радостью согласился взять на себя семью своего друга, чтобы найти спасение в браке и более высокой зарплате.
В этой игре вам предстоит пройти через множество испытаний на пути к счастью — социальная неловкость, безработица, проблемы в браке и многое другое. Вам придется иметь дело со всеми этими препятствиями и преодолевать их, если вы хотите быть счастливым.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.