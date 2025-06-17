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My Friends Family (18+)

My Friends Family (18+) 0.19

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Версия:
0.19
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:54
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29 385
Скриншоты
Описание

Семья моего друга — это визуальная новелла для лиц старше 18 лет, в которой главный герой принимает просьбу своего друга позаботиться о его семье. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, где из ниоткуда возникла глобальная эпидемия, унесшая миллионы жизней. Потеряв работу из-за эпидемии, наш герой с радостью согласился взять на себя семью своего друга, чтобы найти спасение в браке и более высокой зарплате.


В этой игре вам предстоит пройти через множество испытаний на пути к счастью — социальная неловкость, безработица, проблемы в браке и многое другое. Вам придется иметь дело со всеми этими препятствиями и преодолевать их, если вы хотите быть счастливым.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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