Описание

Встречайте новую и нетрадиционную антиутопию, где вы можете делать практически все, что захотите.





Теперь представьте, что ваш главный герой — геймер старше 18 лет, который ищет действительно необычную историю, бросающую вызов классическим и популярным антиутопиям, к которым мы привыкли. Встретьтесь с ними в пятизвездочном отеле, в котором происходят действия игры, и познакомьте их с Take Over (18+) — визуальным романом для взрослой аудитории геймеров. Им предлагается история, которая развивается в мире, где выстраивается классическая модель антиутопии. Все наблюдают за всеми, карательные органы работают не покладая рук, а наш главный герой оказывается в уникальной ситуации, в которой он может сдержать данное себе обещание и изменить мир.