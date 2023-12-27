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Take Over (18+)

Take Over (18+) 0.78

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Версия:
0.78
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 601 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 043
Скриншоты
Описание

Встречайте новую и нетрадиционную антиутопию, где вы можете делать практически все, что захотите.


Теперь представьте, что ваш главный герой — геймер старше 18 лет, который ищет действительно необычную историю, бросающую вызов классическим и популярным антиутопиям, к которым мы привыкли. Встретьтесь с ними в пятизвездочном отеле, в котором происходят действия игры, и познакомьте их с Take Over (18+) — визуальным романом для взрослой аудитории геймеров. Им предлагается история, которая развивается в мире, где выстраивается классическая модель антиутопии. Все наблюдают за всеми, карательные органы работают не покладая рук, а наш главный герой оказывается в уникальной ситуации, в которой он может сдержать данное себе обещание и изменить мир.


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Скачать Take Over (18+) v0.78 MOD APK

Скачать Take Over (18+) 601 Мб Ссылка 2 601 Мб
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Старые версии Take Over (18+)
Version 0.75 Version TG 0.75


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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