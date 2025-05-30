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Intertwined (18+)

Intertwined (18+) 0.14

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Версия:
0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
51 984
Скриншоты
Описание

Intertwined — это визуальная новелла, вдохновленная классической литературой, которая позволяет игрокам исследовать отношения между семьей и друзьями, которые по-разному восприняли внешность своего старого товарища. В игре сложный сюжет, полный поворотов, поворотов и множества концовок, которые предстоит раскрыть каждому игроку. Погрузитесь в захватывающую историю этой визуальной новеллы!


Эта интерактивная новелла идеально подходит для тех, кто ищет захватывающий и напряженный опыт с оригинальной и увлекательной историей. Основанный на популярной серии книг, этот визуальный роман состоит из 9 глав с более чем 20 различными концовками.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Intertwined (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии Intertwined (18+)
Version TG 0.13.1 Version TG 0.13

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Intertwined (18+)


Комментарии (9)
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Каир
Каир 15 ноября 2023 15:57
Здравствуйте, а когда 12 эпизод, подскажите пожалуйста.
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 ноября 2023 22:32
Владимир Романов,
увы, нет
-6
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Владимир Романов
Владимир Романов 14 ноября 2023 14:14
Lensifal,Очень жаль. А ссылки с русским языком нету?
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 ноября 2023 23:55
Каир,
скорее всего нет :(
-5
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Каир
Каир 13 ноября 2023 23:50
Есть ли русский язык? Это очень важно!
0
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Devil
Devil 26 августа 2023 23:50
11 эпизод обновили нет?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 августа 2023 09:26
Leo,
Здравствуйте, постараемся обновить
0
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Leo
Leo 21 августа 2023 06:32
Скачивается только со 2 ссылки и не устанавливается пишет поврежден или недействительный пакет файлов.
+5
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Like
Like 28 января 2023 18:03
01015 нет Русского
+5
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