Intertwined (18+) 0.14
Intertwined — это визуальная новелла, вдохновленная классической литературой, которая позволяет игрокам исследовать отношения между семьей и друзьями, которые по-разному восприняли внешность своего старого товарища. В игре сложный сюжет, полный поворотов, поворотов и множества концовок, которые предстоит раскрыть каждому игроку. Погрузитесь в захватывающую историю этой визуальной новеллы!
Эта интерактивная новелла идеально подходит для тех, кто ищет захватывающий и напряженный опыт с оригинальной и увлекательной историей. Основанный на популярной серии книг, этот визуальный роман состоит из 9 глав с более чем 20 различными концовками.
Полная версия
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Старые версии Intertwined (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.