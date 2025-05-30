Описание

Intertwined — это визуальная новелла, вдохновленная классической литературой, которая позволяет игрокам исследовать отношения между семьей и друзьями, которые по-разному восприняли внешность своего старого товарища. В игре сложный сюжет, полный поворотов, поворотов и множества концовок, которые предстоит раскрыть каждому игроку. Погрузитесь в захватывающую историю этой визуальной новеллы!





Эта интерактивная новелла идеально подходит для тех, кто ищет захватывающий и напряженный опыт с оригинальной и увлекательной историей. Основанный на популярной серии книг, этот визуальный роман состоит из 9 глав с более чем 20 различными концовками.