Dungeon Slaves (18+) - Вы живете в мире фантазий, где можно найти все и вся. Но вы когда-нибудь задумывались, что происходит за кулисами, когда все тихо? «Что происходит за кадром?» является основной темой этого проекта, который обеспечит вас захватывающим сюжетом и интересными диалогами. Присоединяйтесь к нашей кампании, чтобы создать эпическое произведение искусства!





В этом проекте мы хотим показать, что происходит, когда люди и орки устают ждать наступления мира. История начинается в приграничном поселении, где необычный поворот событий объединяет эти два мира. Так что не ждите, примите участие в нашем Kickstarter сегодня!