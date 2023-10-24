Dungeon Slaves (18+) 0.70
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.70
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 375 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
29
Комментарии:
1
Просмотров:
46 283
Dungeon Slaves (18+) - Вы живете в мире фантазий, где можно найти все и вся. Но вы когда-нибудь задумывались, что происходит за кулисами, когда все тихо? «Что происходит за кадром?» является основной темой этого проекта, который обеспечит вас захватывающим сюжетом и интересными диалогами. Присоединяйтесь к нашей кампании, чтобы создать эпическое произведение искусства!
В этом проекте мы хотим показать, что происходит, когда люди и орки устают ждать наступления мира. История начинается в приграничном поселении, где необычный поворот событий объединяет эти два мира. Так что не ждите, примите участие в нашем Kickstarter сегодня!
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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