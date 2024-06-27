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Для нового поколения и для всех, кто любит истории, где не видно, кто герой, а кто героиня. Для всех тех, кто любит персонажей, которые не всегда такие, какими кажутся, и любит играть с ними в маленькие игры. Посмотрите поближе, что происходит, когда 2 студента «случайно» оказываются застигнутыми за работой на другую сторону... было ли когда-нибудь так много инверсии? Получите его сейчас и узнайте, что происходит до начала вечеринки!