Описание

Полностью захватывающая игра Fate and Life: The Mystery of Vaulinhorn (18+) предлагает интерактивный опыт с тщательно рассказанной историей, сильными персонажами и сложным сюжетом, который строится на эмоциональном финале. Тайна имеет богатую историю, богатые знания, и игрок будет вознагражден за свое любопытство и детективные навыки.





Fate and Life — захватывающая игра с богатой историей, рассказанной с помощью ярких визуальных эффектов. В этой игре вы играете за детектива, который медленно пытается выяснить, что случилось с пропавшими людьми Волинхорна.





Тайны Волинхорна настолько интригуют, что каждый ответ продлит ваш игровой процесс и заставит вас хотеть большего! Все как в реальной жизни.