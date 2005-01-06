Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 551
Описание
Полностью захватывающая игра Fate and Life: The Mystery of Vaulinhorn (18+) предлагает интерактивный опыт с тщательно рассказанной историей, сильными персонажами и сложным сюжетом, который строится на эмоциональном финале. Тайна имеет богатую историю, богатые знания, и игрок будет вознагражден за свое любопытство и детективные навыки.
Fate and Life — захватывающая игра с богатой историей, рассказанной с помощью ярких визуальных эффектов. В этой игре вы играете за детектива, который медленно пытается выяснить, что случилось с пропавшими людьми Волинхорна.
Тайны Волинхорна настолько интригуют, что каждый ответ продлит ваш игровой процесс и заставит вас хотеть большего! Все как в реальной жизни.
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