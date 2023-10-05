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MoonShard (18+)

MoonShard (18+) 0.6.4

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Версия:
0.6.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 475 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 572

MoonShard (18+) - это визуальный роман для взрослой аудитории, который предлагает игрокам захватывающий сюжет и интерактивный опыт. В игре вы воплотите главного героя, который переезжает в маленький город, на первый взгляд кажущийся обыденным и невзрачным. Однако, вскоре становится ясно, что город обладает своими глубокими тайнами и неожиданными событиями.


MoonShard (18+) предлагает игрокам взрослый контент, включая откровенные сцены и темы, и раскрывает перед ними разветвленный сюжет с разнообразными концовками. Графическое оформление выполнено в стиле аниме с красочными персонажами и детализированными фонами. В игре игроки могут влиять на ход событий, принимая решения и выбирая варианты диалогов, что влияет на развитие и исход истории. "MoonShard (18+)" приглашает вас погрузиться в атмосферу загадок и интриг, где каждый ваш выбор имеет значение и влияет на исход игры. Пожалуйста, обратите внимание, что данная игра предназначена исключительно для взрослых игроков и содержит контент, не предназначенный для несовершеннолетних.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать MoonShard (18+) 0.6.4 взлом

Скачать MoonShard (18+) 475 Мб Ссылка 2 475 Мб

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