MoonShard (18+) - это визуальный роман для взрослой аудитории, который предлагает игрокам захватывающий сюжет и интерактивный опыт. В игре вы воплотите главного героя, который переезжает в маленький город, на первый взгляд кажущийся обыденным и невзрачным. Однако, вскоре становится ясно, что город обладает своими глубокими тайнами и неожиданными событиями.





MoonShard (18+) предлагает игрокам взрослый контент, включая откровенные сцены и темы, и раскрывает перед ними разветвленный сюжет с разнообразными концовками. Графическое оформление выполнено в стиле аниме с красочными персонажами и детализированными фонами. В игре игроки могут влиять на ход событий, принимая решения и выбирая варианты диалогов, что влияет на развитие и исход истории. "MoonShard (18+)" приглашает вас погрузиться в атмосферу загадок и интриг, где каждый ваш выбор имеет значение и влияет на исход игры. Пожалуйста, обратите внимание, что данная игра предназначена исключительно для взрослых игроков и содержит контент, не предназначенный для несовершеннолетних.