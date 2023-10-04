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Exposed (18+)

Exposed (18+) 4.5BE Free

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Версия:
4.5BE Free
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 863
Скриншоты
Описание

Игра Exposed - это креативный и веселый способ взаимодействия с популярным комиксом Y3DF. Она предоставляет игрокам уникальную возможность не просто читать комикс, а активно участвовать в сюжете и принимать решения, которые будут влиять на ход исходных событий. Это создает интересную динамику, придающую комиксу новую жизнь.


Игра может быть особенно привлекательной для поклонников оригинального комикса, так как она позволяет им углубиться в его мир и взаимодействовать с персонажами. Варианты выбора и анимации добавляют элемент интерактивности и разнообразия, что делает процесс еще более увлекательным.


Кроме того, игра сохраняет дух и стиль оригинального комикса, что делает ее аутентичной и приятной для поклонников Y3DF. Она может предоставить игрокам новый взгляд на знакомый материал и приносить удовольствие от взаимодействия с ним в игровой форме.


Информация о модах

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Скачать Exposed (18+) v4.5BE Free MOD APK

Скачать Exposed (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии Exposed (18+)
Version 3.3+Prologue


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Exposed (18+)


Комментарии (1)
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Я
Я Вчера в 02:25
Здравствуйте админы ☕
Вышла уже (не помню только когда)
Exposed EP3.7
Обновите пожалуйста
Игра вроде как заинтересовала
Поиграем, вот только дождёмся обновы 🫣
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