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A Dark Horse Riding (18+)

A Dark Horse Riding (18+) Chapter 2.1B Beta

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Версия:
Chapter 2.1B Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:55
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 610 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 698
Скриншоты
Описание

A Dark Horse Riding - это увлекательный визуальный роман, который рассказывает о сложной жизни главного героя, который живет в нескольких разных мирах. В одном из миров он является уважаемым бизнесменом, чья семья любит его и ценит. Однако в другом мире он становится членом мотоклуба преступников, который борется за свою территорию и использует жесткие методы для защиты своих интересов.


История разворачивается вокруг загадочных и неожиданных перипетий, которые главный герой переживает, оказываясь в разных ситуациях и мирах. Все это создает интересное и захватывающее путешествие, где игроки будут принимать решения, влияющие на ход событий и исход истории.


"А Dark Horse Riding" предлагает игрокам возможность исследовать разные аспекты жизни и моральные дилеммы, с которыми сталкивается главный герой, и задает вопросы о смысле его собственной судьбы и идентичности в разных мирах. Этот визуальный роман обещает увлекательное погружение в сложную и многогранную историю героя.


Информация о модах

Chapter 2.1B Beta:

– 1 новая сцена
– 144 HD-рендера (статичные)
– 17 новых анимаций (993 кадра)
– 1 новое изображение в галерее
– 3 новых музыкальных трека и 4 новых звуковых эффекта
– 1106 строк кода
– 5588 новых слов (итого теперь 51 859 слов)
– Добавлена возможность менять имена всех персонажей
– Добавлена ссылка на галерею с каждой страницы биографии
– Исправлены ошибки в коде страниц биографий и галереи
– Исправлен код кроссовера multi-persistent для загрузки значений по умолчанию, если вы не играли в Whoremonger
– Исправлены проблемы с автосохранением и отслеживанием сцен
Примечание: из-за этих изменений старые сохранения, скорее всего, работать корректно не будут.

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Скачать A Dark Horse Riding (18+) vChapter 2.1B Beta MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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