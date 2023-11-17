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Nemesis Party: NTR, or NOT (18+)

Nemesis Party: NTR, or NOT (18+) 0.08.1 Hotfix

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.08.1 Hotfix
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 865 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
8 124

Nemesis Party: NTR, or NOT - это интерактивная визуальная новелла, в которой игроки играют за главного героя, стоящего перед сложным выбором на последней вечеринке лета в школе Глендейл. Главный герой должен соревноваться за внимание своей давней любви, Эммы Уинтерс, с бывшей девушкой Тарой, которая стремится вернуться в его жизнь. Кроме того, на вечеринке появляется баскетбольная звезда школы, которая также проявляет интерес к Эмме и становится конкурентом главного героя.


Игроки должны принимать важные решения, которые влияют на ход событий и исход истории. Ваши действия определяют развитие сюжета и могут привести к различным концовкам. Игра исследует темы любви, ревности и моральных дилемм, предоставляя игрокам возможность выбирать свой путь в этой истории.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Nemesis Party: NTR, or NOT (18+) 0.08.1 Hotfix взлом

Скачать Nemesis Party: NTR, or NOT (18+)
865 Мб
Ссылка 2
865 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Nemesis Party: NTR, or NOT (18+)


Комментарии (1)
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Татарин
Татарин 17 ноября 2023 20:31
Игра на русском языке?
0
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