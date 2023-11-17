Nemesis Party: NTR, or NOT - это интерактивная визуальная новелла, в которой игроки играют за главного героя, стоящего перед сложным выбором на последней вечеринке лета в школе Глендейл. Главный герой должен соревноваться за внимание своей давней любви, Эммы Уинтерс, с бывшей девушкой Тарой, которая стремится вернуться в его жизнь. Кроме того, на вечеринке появляется баскетбольная звезда школы, которая также проявляет интерес к Эмме и становится конкурентом главного героя.





Игроки должны принимать важные решения, которые влияют на ход событий и исход истории. Ваши действия определяют развитие сюжета и могут привести к различным концовкам. Игра исследует темы любви, ревности и моральных дилемм, предоставляя игрокам возможность выбирать свой путь в этой истории.