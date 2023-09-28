Multiic (18+) 0.1.86
Multiic (18+) - это необычный визуальный проект для взрослых геймеров, который выделяется на фоне других игр в этом жанре по нескольким причинам. Проект включает в себя не только рендеры и персонажей, созданных с использованием нейросети, но также внедряет механику взаимодействия с персонажами через чат-ботов.
Сюжет игры следует стандартным традициям многих визуальных романов для взрослых. Главный герой переезжает в новый город в поисках ответов и начинает исследовать его улицы и встречать новых людей. Это ведет к цепи событий, которые игрокам придется исследовать и разгадывать.
"Multiic (18+)" обещает предоставить игрокам уникальный опыт благодаря комбинации искусственного интеллекта и визуальных решений. Сюжет и механика игры позволят игрокам участвовать в интересных и непредсказуемых приключениях в новом городе.
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