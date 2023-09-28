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Multiic (18+)

Multiic (18+) 0.1.86

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Версия:
0.1.86
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 640 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 782

Multiic (18+) - это необычный визуальный проект для взрослых геймеров, который выделяется на фоне других игр в этом жанре по нескольким причинам. Проект включает в себя не только рендеры и персонажей, созданных с использованием нейросети, но также внедряет механику взаимодействия с персонажами через чат-ботов.


Сюжет игры следует стандартным традициям многих визуальных романов для взрослых. Главный герой переезжает в новый город в поисках ответов и начинает исследовать его улицы и встречать новых людей. Это ведет к цепи событий, которые игрокам придется исследовать и разгадывать.


"Multiic (18+)" обещает предоставить игрокам уникальный опыт благодаря комбинации искусственного интеллекта и визуальных решений. Сюжет и механика игры позволят игрокам участвовать в интересных и непредсказуемых приключениях в новом городе.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Multiic (18+) 0.1.86 взлом

Скачать Multiic (18+) 640 Мб Ссылка 2 640 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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