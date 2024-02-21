Описание

Demon Gods - это захватывающий мир фэнтези и тайн, где игроки оказываются перед сложными выборами и судьбоносными решениями. В этом загадочном мире граница между добром и злом тонка, и каждое ваше действие будет иметь последствия. Игра начинается с вашей неожиданной смерти, но вас перерождают по воле загадочной богини. Эта богиня доверяет вам миссию - победить шестерых могущественных Богов-Демонов, скрывающихся в мире тьмы.





Demon Gods предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир магии и приключений, где каждое решение формирует ход сюжета. Сложные дилеммы, интриги и тайны делают игру захватывающей и напряженной.