Версия:
0.64
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 513 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 253
Описание
Demon Gods - это захватывающий мир фэнтези и тайн, где игроки оказываются перед сложными выборами и судьбоносными решениями. В этом загадочном мире граница между добром и злом тонка, и каждое ваше действие будет иметь последствия. Игра начинается с вашей неожиданной смерти, но вас перерождают по воле загадочной богини. Эта богиня доверяет вам миссию - победить шестерых могущественных Богов-Демонов, скрывающихся в мире тьмы.
Demon Gods предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир магии и приключений, где каждое решение формирует ход сюжета. Сложные дилеммы, интриги и тайны делают игру захватывающей и напряженной.
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