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Sugar MOM 3 (18+)

Sugar MOM 3 (18+) 0.1.6

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Версия:
0.1.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 233 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 527
Скриншоты
Описание

Sugar MOM 3 - это игра, которая предоставляет игрокам возможность влиять на судьбу главной героини, мамы, и превратить обыденные вечера в захватывающие приключения. Главное в этой игре - выбор игрока, который определит, как развиваются события и какие приключения ждут героиню.


Мама, главная персонажка игры, испытывает томление от однообразия своей повседневной жизни. Игроки должны принимать решения, которые влияют на ее дальнейшую судьбу. Будет ли она предаваться спокойствию и безделью или решит отправиться на путь невероятных приключений? Выбор игрока определит, какие события произойдут в игре и какие возможности откроются перед главной героиней.


Игра подчеркивает, что даже самые обыденные моменты в жизни могут стать ключом к незабываемым приключениям и веселью. Sugar MOM 3 призывает игроков взять ситуацию в свои руки и сделать выбор, который сделает жизнь героини более интересной и захватывающей.


Информация о модах

v0.1.6

Карта локаций: теперь в игре появилась карта, на которой вы сможете открывать удивительные места
Полоски достижений: теперь есть полосы прогресса, которые будут заполняться по мере ваших успехов
130 новых реалистичных рендеров: персонажи теперь выглядят ещё круче!
5 анимаций: приготовьтесь к более живым и пикантным моментам
Выборы: система выборов позволяет вам влиять на ход событий — решайте, как будет развиваться ваша история

Прочие улучшения:
– Также были устранены некоторые технические проблемы

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Скачать Sugar MOM 3 (18+) v0.1.6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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