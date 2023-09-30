Corrupted Paradise - это визуальный роман для взрослых, который предлагает игрокам взглянуть на историю, полную выборов и драмы, развернувшуюся на тропическом острове. Игроки могут взять на себя роли парня и девушки, чья жизнь нарушена прибытием на остров.





Игра обещает реалистичный и оригинальный сюжет, который может быть исключительно интригующим. Она также является игрой для взрослых, что подразумевает наличие контента, подходящего только для взрослых аудиторий.





Путешествие по "Порченому раю" предоставляет игрокам возможность принимать решения, которые влияют на ход сюжета, и, возможно, вести к различным исходам. Все это происходит в уникальной и экзотической обстановке тропического острова, который является как райским, так и извращенным.