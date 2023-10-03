Tentacle Beach Party - это казуальная стратегическая игра, созданная для взрослой аудитории. В игре сочетаются захватывающий визуальный роман и стратегический игровой процесс. Игрокам предстоит погрузиться в мир курортного побережья, где красивые девушки ходят в милых бикини. Основная цель игры заключается в том, чтобы похитить каждую из девушек, избегая при этом обнаружения. В игре представлены высококачественные фоновая музыка, захватывающий сюжет и художественное оформление.





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