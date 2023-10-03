Tentacle Beach Party (18+) Full
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Full
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
9 900
Tentacle Beach Party - это казуальная стратегическая игра, созданная для взрослой аудитории. В игре сочетаются захватывающий визуальный роман и стратегический игровой процесс. Игрокам предстоит погрузиться в мир курортного побережья, где красивые девушки ходят в милых бикини. Основная цель игры заключается в том, чтобы похитить каждую из девушек, избегая при этом обнаружения. В игре представлены высококачественные фоновая музыка, захватывающий сюжет и художественное оформление.
Обратите внимание, что данное описание содержит материалы для взрослых и может быть не подходящим для всех возрастных категорий.
Информация о модах
полная версия
Скачать Tentacle Beach Party (18+) Full взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство