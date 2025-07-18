The Fiery Scion (18+) vUpdate 25c
The Fiery Scion — это увлекательный визуальный роман для взрослых, который переносит игроков в захватывающий фэнтезийный мир, полный загадок и магии. В центре сюжета находится молодой маг, который только что вернулся на свободу после многолетнего заключения.
Главный герой обладает уникальной способностью контролировать Пламя, мощную стихийную магию, унаследованную от своего отца. Он должен научиться овладевать этой силой и использовать ее в своих целях. Однако его путь будет не простым, ведь перед ним стоит множество вызовов, тайн и опасностей.
Игроки будут принимать решения, влияющие на сюжет и развитие персонажей, а также исследовать увлекательный мир, полный интересных персонажей и загадок. Визуальное исполнение и глубокий сюжет делают The Fiery Scion отличной игрой для ценителей визуальных романов и фэнтезийных историй.
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Установка
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