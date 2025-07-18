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The Fiery Scion (18+)

The Fiery Scion (18+) vUpdate 25c

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Версия:
Update 25c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 630
Описание

The Fiery Scion — это увлекательный визуальный роман для взрослых, который переносит игроков в захватывающий фэнтезийный мир, полный загадок и магии. В центре сюжета находится молодой маг, который только что вернулся на свободу после многолетнего заключения.


Главный герой обладает уникальной способностью контролировать Пламя, мощную стихийную магию, унаследованную от своего отца. Он должен научиться овладевать этой силой и использовать ее в своих целях. Однако его путь будет не простым, ведь перед ним стоит множество вызовов, тайн и опасностей.


Игроки будут принимать решения, влияющие на сюжет и развитие персонажей, а также исследовать увлекательный мир, полный интересных персонажей и загадок. Визуальное исполнение и глубокий сюжет делают The Fiery Scion отличной игрой для ценителей визуальных романов и фэнтезийных историй.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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