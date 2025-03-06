Описание

Beneath the Mourning Stars (18+) – это визуальный роман в анимешном стиле, где каждый выбор меняет ход судьбы в мрачном мире, раздираемом войной. Здесь события разворачиваются на территории, находящейся в состоянии конфликта уже пять лет: днём грохочут ожесточённые сражения, а ночью по руинам бродят мародёры, ищущие не только припасы, но и людей, что делает их особенно опасными.





Главный герой, отчаянно пытаясь найти провизию среди разрушенных зданий, встречает молодую девушку, которая приглашает его присоединиться к совместным поискам. Вместе они окунаются в водоворот неожиданных поворотов и драматичных событий, где система выбора позволяет влиять на будущее и раскрывать тайны давно забытого мира. Откройте для себя историю, полную испытаний, смелых решений и таинственных встреч, которые навсегда изменят судьбы героев.