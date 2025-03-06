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Beneath the Mourning Stars (18+)

Beneath the Mourning Stars (18+) 1.0.0

Погрузитесь в мир поствоенной борьбы и неожиданных союзов
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 616 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
199
Скриншоты
Описание

Beneath the Mourning Stars (18+) – это визуальный роман в анимешном стиле, где каждый выбор меняет ход судьбы в мрачном мире, раздираемом войной. Здесь события разворачиваются на территории, находящейся в состоянии конфликта уже пять лет: днём грохочут ожесточённые сражения, а ночью по руинам бродят мародёры, ищущие не только припасы, но и людей, что делает их особенно опасными.


Главный герой, отчаянно пытаясь найти провизию среди разрушенных зданий, встречает молодую девушку, которая приглашает его присоединиться к совместным поискам. Вместе они окунаются в водоворот неожиданных поворотов и драматичных событий, где система выбора позволяет влиять на будущее и раскрывать тайны давно забытого мира. Откройте для себя историю, полную испытаний, смелых решений и таинственных встреч, которые навсегда изменят судьбы героев.


Информация о модах

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Скачать Beneath the Mourning Stars (18+) 616 Мб Ссылка 2 616 Мб
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