Описание

В Lydia's New Life вы играете за Лидию – девушку, лишённую памяти, которая оказывается в странном, новом мире, полном опасностей и загадок. Отправьтесь в увлекательное путешествие, чтобы восстановить утраченное прошлое, исследовать окружающий мир и научиться выживать в условиях, где каждая деталь может стать ключом к вашему прошлому. Вас ждут незабываемые встречи, испытания и тайны, которые постепенно раскроют истинную суть вашей героини.





Ваши решения будут определять не только личную судьбу Лидии, но и облик нового мира вокруг неё. Сможете ли вы сохранить его чистым, оставаясь верными моральным ценностям, или же ваши поступки приведут к разрушительным последствиям? Lydia's New Life бросает вызов вашей интуиции и смелости, предлагая вам сделать выбор, который навсегда изменит ход событий.