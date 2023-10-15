Описание

В игре Lust’n’Farm вы вживаетесь в роль молодого человека, который только что был исключен из художественной школы. Его будущее казалось неясным, и он мог выбрать темный путь, как это часто бывает. Однако судьба решает переписать его сценарий, предоставив ему неожиданный шанс - ферму!





И хотя у главного героя нет ни опыта, ни желания заниматься сельским хозяйством, его каким-то образом "уговаривают" попробовать свои силы в этой необычной области. Это начало приключения, которое будет полно неожиданных поворотов, смешных ситуаций и, возможно, даже романтических моментов. "Lust’n’Farm" обещает увлекательное путешествие, на котором игроки будут исследовать мир фермерства и, возможно, найти свое истинное призвание в этой необычной истории.