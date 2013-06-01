Milfs Plaza (18+) - Вам трудно воплощать свои фантазии в жизнь? Хотели бы вы прочитать интересную книгу о душевных и эмоциональных переживаниях молодого человека, только что переехавшего в большой город?





Молодой Пол ищет свою новую жизнь, и он прекрасно понимает, что ему нужно! У него много амбиций, целей, идей и планов. Но у него есть и желания... потому что он всегда все делает сам. А также. Желание любви - любви во всех ее проявлениях - без него он не может жить. Итак, это история приключений Пола в большом городе. О том, как иногда он попадает в неприятности, но всегда выпутывается из них сам. Это история о любви и желании, которые перенесут его из одной части мира в другую.