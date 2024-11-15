Описание

Rouge Love Evolution 2 (18+) продолжает развивать захватывающий мир людей-мутантов, наделённых неожиданно пробуждающимися суперспособностями. Главный герой обнаруживает у себя дар и получает приглашение в престижную школу для одарённых, возглавляемую легендарной личностью. В этой атмосфере он погружается в учебу, исследуя свои способности и границы.





Однако жизнь в школе оказывается не только обучением: вокруг множество очаровательных девушек, которые рады знакомству с новичком. Романтические моменты и личные связи становятся неотъемлемой частью его приключения. Rouge Love Evolution 2 (18+) сочетает суперспособности, драму и интриги с увлекательными романтическими событиями, создавая уникальную атмосферу для любителей визуальных романов.