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Rated X (18+)

Rated X (18+) 0.1

Школа для одарённых и романтика в мире мутантов
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 393 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
512
Скриншоты
Описание

Rouge Love Evolution 2 (18+) продолжает развивать захватывающий мир людей-мутантов, наделённых неожиданно пробуждающимися суперспособностями. Главный герой обнаруживает у себя дар и получает приглашение в престижную школу для одарённых, возглавляемую легендарной личностью. В этой атмосфере он погружается в учебу, исследуя свои способности и границы.


Однако жизнь в школе оказывается не только обучением: вокруг множество очаровательных девушек, которые рады знакомству с новичком. Романтические моменты и личные связи становятся неотъемлемой частью его приключения. Rouge Love Evolution 2 (18+) сочетает суперспособности, драму и интриги с увлекательными романтическими событиями, создавая уникальную атмосферу для любителей визуальных романов.


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Скачать Rated X (18+) 393 Мб Ссылка 2 393 Мб
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