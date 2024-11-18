Версия:
1.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
383
Описание
Back Alley Tales переносит вас в маленький городок, где обычная работа охранником превращается в увлекательное приключение. Ради любопытства вы начинаете просматривать записи с камер видеонаблюдения и обнаруживаете множество пикантных историй, разворачивающихся в подворотнях.
Каждая запись раскрывает новые тайны, заставляя вас погружаться глубже в жизни незнакомцев. Back Alley Tales предлагает уникальное сочетание интриги, откровенности и увлекательного повествования, превращая простую проверку камер в настоящее исследование скрытой стороны города.
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