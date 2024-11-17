Описание

Top Performance Classroom (18+) — визуальный роман с ролевыми элементами, где группа молодых людей оказывается внезапно переведена в загадочное образовательное учреждение. Им обещают множество преимуществ, но за внешним благополучием скрываются тайны, которые предстоит раскрыть с вашей помощью. Что на самом деле происходит в этом месте, и почему их планы внезапно изменились?





Игра выделяется своей нелинейностью и ролевым подходом, предоставляя игрокам свободу выбора, которая влияет на развитие сюжета. Top Performance Classroom — это не только интригующий сюжет, но и глубокая система взаимодействий, которая делает игру интересной для любителей нестандартных проектов для взрослых.