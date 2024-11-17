Top Performance Classroom (18+) 0.02.p3
Тайны и выборы в новом образовательном учреждении
Версия:
0.02.p3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 814 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
103
Описание
Top Performance Classroom (18+) — визуальный роман с ролевыми элементами, где группа молодых людей оказывается внезапно переведена в загадочное образовательное учреждение. Им обещают множество преимуществ, но за внешним благополучием скрываются тайны, которые предстоит раскрыть с вашей помощью. Что на самом деле происходит в этом месте, и почему их планы внезапно изменились?
Игра выделяется своей нелинейностью и ролевым подходом, предоставляя игрокам свободу выбора, которая влияет на развитие сюжета. Top Performance Classroom — это не только интригующий сюжет, но и глубокая система взаимодействий, которая делает игру интересной для любителей нестандартных проектов для взрослых.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Top Performance Classroom (18+) v0.02.p3 MOD APK
Скачать Top Performance Classroom (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer