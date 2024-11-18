Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
207
Описание
SUCCUBUS ROULETTE — это настольная игра NSFW, которая предлагает уникальную переработку знаменитой Buckshot Roulette. Вместо традиционного оружия здесь используется магическая колода карт, добавляющая игре интригу и неожиданность. Новая механика раздачи карт не только освежает классическую концепцию, но и превращает её в увлекательное и рискованное приключение.
Игрокам предстоит испытать удачу и принять вызов, наслаждаясь элементами магии и азартной игры. SUCCUBUS ROULETTE добавляет оригинальности и предлагает новый взгляд на смертельную классику, подходящую для тех, кто ищет что-то нестандартное и захватывающее.
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