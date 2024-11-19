Описание

My Mom’s Bestfriend! — это визуальный роман о молодом студенте колледжа, который возвращается в родной город после семестра. Он с нетерпением ждёт встречи с матерью и хочет наверстать упущенные моменты. Однако его возвращение неожиданно обогащается новым поворотом событий.





Когда Ханна, лучшая подруга его матери, наносит неожиданный визит, старые воспоминания всплывают в памяти главного героя. Теперь ему предстоит разобраться в изменившихся отношениях и разобраться в своих чувствах, которые затронули его жизнь.