Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
111
Описание
My Mom’s Bestfriend! — это визуальный роман о молодом студенте колледжа, который возвращается в родной город после семестра. Он с нетерпением ждёт встречи с матерью и хочет наверстать упущенные моменты. Однако его возвращение неожиданно обогащается новым поворотом событий.
Когда Ханна, лучшая подруга его матери, наносит неожиданный визит, старые воспоминания всплывают в памяти главного героя. Теперь ему предстоит разобраться в изменившихся отношениях и разобраться в своих чувствах, которые затронули его жизнь.
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