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Parallel Desires (18+)

Parallel Desires (18+) 0.2.6

Затерянный мир, загадки и выборы, определяющие судьбу
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Версия:
0.2.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 546 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
156
Скриншоты
Описание

Parallel Desires переносит вас в загадочный мир, где вы просыпаетесь без воспоминаний о том, как оказались на берегу реки. Последнее, что вы помните, — это обычный рабочий день. Теперь ваша цель — раскрыть тайну своего появления и найти путь домой, исследуя фантастический мир, полный тайн и неожиданных встреч.


На своём пути вы встретите уникальных персонажей, таких как очаровательная лесная жительница Элара, мудрая алхимик Надин, пекарь Хисс и многие другие. Взаимодействуйте с ними, устанавливайте связи и делайте выборы, которые повлияют на вашу судьбу. Parallel Desires предлагает глубокую историю, насыщенную эмоциями и интригами, где каждый шаг приближает вас к истине.


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Скачать Parallel Desires (18+) 546 Мб Ссылка 2 546 Мб
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