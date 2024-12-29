Описание

Parallel Desires переносит вас в загадочный мир, где вы просыпаетесь без воспоминаний о том, как оказались на берегу реки. Последнее, что вы помните, — это обычный рабочий день. Теперь ваша цель — раскрыть тайну своего появления и найти путь домой, исследуя фантастический мир, полный тайн и неожиданных встреч.





На своём пути вы встретите уникальных персонажей, таких как очаровательная лесная жительница Элара, мудрая алхимик Надин, пекарь Хисс и многие другие. Взаимодействуйте с ними, устанавливайте связи и делайте выборы, которые повлияют на вашу судьбу. Parallel Desires предлагает глубокую историю, насыщенную эмоциями и интригами, где каждый шаг приближает вас к истине.