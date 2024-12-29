Версия:
0.2.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 546 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
156
Описание
Parallel Desires переносит вас в загадочный мир, где вы просыпаетесь без воспоминаний о том, как оказались на берегу реки. Последнее, что вы помните, — это обычный рабочий день. Теперь ваша цель — раскрыть тайну своего появления и найти путь домой, исследуя фантастический мир, полный тайн и неожиданных встреч.
На своём пути вы встретите уникальных персонажей, таких как очаровательная лесная жительница Элара, мудрая алхимик Надин, пекарь Хисс и многие другие. Взаимодействуйте с ними, устанавливайте связи и делайте выборы, которые повлияют на вашу судьбу. Parallel Desires предлагает глубокую историю, насыщенную эмоциями и интригами, где каждый шаг приближает вас к истине.
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