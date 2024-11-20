Версия:
Ch. 4 v0.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 441 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
282
Описание
New Year's Day(e) (18+) продолжает историю, начатую в Christmas Eve (18+), предоставляя игрокам возможность стать свидетелями нового этапа жизни главного героя. Это кинетический роман, где выбор игрока отсутствует, и акцент сделан на наблюдении за развитием сюжета. Герой, преодолевая последствия событий первой части, начинает восстанавливать внутреннюю гармонию.
Его окружение наполняют знакомые подопечные, их подружки и новые интересные знакомства, которые открывают для него новые грани общения и взаимодействия. New Year's Day(e) (18+) станет отличным продолжением для тех, кто полюбил оригинальную историю и хочет погрузиться в её развитие с ещё большим вниманием к деталям и эмоциональной составляющей.
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