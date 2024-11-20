Описание

New Year's Day(e) (18+) продолжает историю, начатую в Christmas Eve (18+), предоставляя игрокам возможность стать свидетелями нового этапа жизни главного героя. Это кинетический роман, где выбор игрока отсутствует, и акцент сделан на наблюдении за развитием сюжета. Герой, преодолевая последствия событий первой части, начинает восстанавливать внутреннюю гармонию.





Его окружение наполняют знакомые подопечные, их подружки и новые интересные знакомства, которые открывают для него новые грани общения и взаимодействия. New Year's Day(e) (18+) станет отличным продолжением для тех, кто полюбил оригинальную историю и хочет погрузиться в её развитие с ещё большим вниманием к деталям и эмоциональной составляющей.