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New Years Day(e) (18+)

New Years Day(e) (18+) Ch. 4 v0.4.1

Новый год, новые возможности и знакомые эмоции
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Версия:
Ch. 4 v0.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 441 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
282
Скриншоты
Описание

New Year's Day(e) (18+) продолжает историю, начатую в Christmas Eve (18+), предоставляя игрокам возможность стать свидетелями нового этапа жизни главного героя. Это кинетический роман, где выбор игрока отсутствует, и акцент сделан на наблюдении за развитием сюжета. Герой, преодолевая последствия событий первой части, начинает восстанавливать внутреннюю гармонию.


Его окружение наполняют знакомые подопечные, их подружки и новые интересные знакомства, которые открывают для него новые грани общения и взаимодействия. New Year's Day(e) (18+) станет отличным продолжением для тех, кто полюбил оригинальную историю и хочет погрузиться в её развитие с ещё большим вниманием к деталям и эмоциональной составляющей.


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Скачать New Years Day(e) (18+) vCh. 4 v0.4.1 MOD APK

Скачать New Years Day(e) (18+) 441 Мб Ссылка 2 441 Мб
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