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Royal Switch (18+)

Royal Switch (18+) 0.09

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.09
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 607 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
9 556

Royal Switch (18+) - Когда судьбы принцессы и крестьянина переплетаются, их жизни резко меняются. Внезапная встреча сталкивает их лица к лицу, и они понимают, что их рождение в один день было не просто случайностью. Оказавшись почти идентичными внешне, они решают поменяться местами, чтобы испытать жизнь друг друга.


Крестьянин, оказавшись в роли принцессы, погружается в мир роскоши и власти, с которым он никогда не имел дела. Он учится поведению, речи и образованию, сталкиваясь с поддержкой и завистью окружающих. Он сталкивается с трудными решениями и политическими интригами, которые переплетают его жизнь с жизнью двора.


С другой стороны, принцесса, оказавшись в роли крестьянина, узнает тяжелый и трудный труд на земле. Она сталкивается с бедностью и лишениями, которые она раньше даже не представляла себе. Но она также видит искреннюю простоту и человечность в жизни крестьян, что заставляет ее переосмыслить свои ценности и приоритеты. Поменявшись ролями, они понимают, что их жизни могли бы быть совершенно иными, если бы судьба не распорядилась иначе. В процессе обмена они находят истинную ценность каждой из своих жизней и узнают, что счастье и смысл можно найти в самых неожиданных местах.


Что произойдет с принцессой и крестьянином после этого опыта? Будут ли они продолжать жить в своих прежних ролях, или выберут совершенно новый путь, исходя из новых открытий и понимания? Это остается открытым вопросом, и их история продолжается, переплетаясь с невероятными приключениями и возможностями, которые представляет перед ними их удивительное путешествие.


Скриншоты

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Полная версия

Скачать Royal Switch (18+) 0.09 взлом

Скачать Royal Switch (18+) 607 Мб Ссылка 2 607 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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