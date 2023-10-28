Версия:
0.22.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
28-10-2023, 20:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 933 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 012
Описание
MESMERIZED – AN INTOXICATED STORY (18+) - МС был влюблен в свою соседку, миссис Лавдей, в течение многих лет, но никогда не имел смелости признаться в своих чувствах. Мало ли он знает, что миссис Лавдей когда-то была тусовщицей в колледже; когда-то она была дикой и преданной ночной жизни. Как MC сможет снова пробудить свою дикую сторону?
Сможет ли MC преодолеть свой страх и, наконец, признаться в своих чувствах миссис Лавдей? Сможет ли миссис Лавдей отказаться от своего чопорного и правильного поведения и вернуться к жизни на вечеринках, которой она когда-то наслаждалась? Могут ли две противоположности притянуться и найти друг в друге настоящую любовь?
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