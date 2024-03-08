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HOLEHOUSE (18+)

HOLEHOUSE (18+) 0.1.69 Patreon

65
17
Скачать (589 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.69 Patreon
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 589 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
65
Комментарии:
21
Просмотров:
138 817

Добро пожаловать в HoleHouse, игру о стратегии и управлении бизнесом. Вы возглавите старый бордель, усердно работая над тем, чтобы превратить его в процветающий бизнес. Стройте и улучшайте комнаты, управляйте своими клиентами, нанимайте персонал и используйте всю свою деловую смекалку, чтобы обеспечить процветание HoleHouse в беспощадном мире проституток и их клиентов.


Стать вдохновителем уважаемого заведения! Ориентируйтесь на постоянно меняющийся ландшафт влиятельных лиц и клиентов, создавая мощную сеть, которая поможет вам выделиться среди конкурентов. Улучшайте свои объекты, следите за современными тенденциями и стремитесь стать самым успешным борделем в городе!


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать HOLEHOUSE (18+) 0.1.69 Patreon взлом

Скачать HOLEHOUSE (18+)
589 Мб
Ссылка 2
589 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о HOLEHOUSE (18+)


Комментарии (21)
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Vse eshcho zhdu
Vse eshcho zhdu 22 мая 2024 18:14
Поскорее бы
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 мая 2024 01:46
Ya zhdu, постараемся как можно быстрее
-1
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Ya zhdu
Ya zhdu 15 мая 2024 21:44
Когда обновите?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 мая 2024 22:03
Miko, скоро обновим
-2
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Miko
Miko 6 мая 2024 19:18
Версия 1.67 уже вышло можно обновить мод?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 апреля 2024 00:33
Гость Данил, Постараемся скоро обновить
-2
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Гость Данил
Гость Данил 21 апреля 2024 16:13
Уже вышла 1.67 версия
0
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88
88 18 апреля 2024 23:37
Игра постоянно вылетаеь
+4
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Черный
Черный 18 марта 2024 20:40
Игра вылетает через каждые 1-полторы минуты после начинание действий с разными героинями пофиксите
+12
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О
О 8 марта 2024 05:44
Все время вылетает,исправьте пожалуйста
+17
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