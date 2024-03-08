Добро пожаловать в HoleHouse, игру о стратегии и управлении бизнесом. Вы возглавите старый бордель, усердно работая над тем, чтобы превратить его в процветающий бизнес. Стройте и улучшайте комнаты, управляйте своими клиентами, нанимайте персонал и используйте всю свою деловую смекалку, чтобы обеспечить процветание HoleHouse в беспощадном мире проституток и их клиентов.





Стать вдохновителем уважаемого заведения! Ориентируйтесь на постоянно меняющийся ландшафт влиятельных лиц и клиентов, создавая мощную сеть, которая поможет вам выделиться среди конкурентов. Улучшайте свои объекты, следите за современными тенденциями и стремитесь стать самым успешным борделем в городе!