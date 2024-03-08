HOLEHOUSE (18+) 0.1.69 Patreon
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.69 Patreon
Категория:
Обновлено:
Вчера, 10:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 589 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
65
Комментарии:
21
Просмотров:
138 817
Добро пожаловать в HoleHouse, игру о стратегии и управлении бизнесом. Вы возглавите старый бордель, усердно работая над тем, чтобы превратить его в процветающий бизнес. Стройте и улучшайте комнаты, управляйте своими клиентами, нанимайте персонал и используйте всю свою деловую смекалку, чтобы обеспечить процветание HoleHouse в беспощадном мире проституток и их клиентов.
Стать вдохновителем уважаемого заведения! Ориентируйтесь на постоянно меняющийся ландшафт влиятельных лиц и клиентов, создавая мощную сеть, которая поможет вам выделиться среди конкурентов. Улучшайте свои объекты, следите за современными тенденциями и стремитесь стать самым успешным борделем в городе!
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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