Версия:
0.13b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 886 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 670
Описание
Succubus Tales Chapter 2: The Relic продолжает захватывающее путешествие суккубы Никки, которая в этот раз отправляется на поиски реликвии под городом Вейзен. Владея телом монахини, Никки должна использовать свои способности суккубы не только для того, чтобы найти древний артефакт, но и чтобы развращать жителей города, превращая их в демонов.
Игроки вновь окунутся в мрачный и фэнтезийный мир, где каждое действие имеет свои последствия. Во время своего путешествия Никки будет сталкиваться с различными препятствиями и вызовами, в том числе соперничеством с другими демонами и силами, стремящимися заполучить реликвию.
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