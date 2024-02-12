Описание

Succubus Tales Chapter 2: The Relic продолжает захватывающее путешествие суккубы Никки, которая в этот раз отправляется на поиски реликвии под городом Вейзен. Владея телом монахини, Никки должна использовать свои способности суккубы не только для того, чтобы найти древний артефакт, но и чтобы развращать жителей города, превращая их в демонов.





Игроки вновь окунутся в мрачный и фэнтезийный мир, где каждое действие имеет свои последствия. Во время своего путешествия Никки будет сталкиваться с различными препятствиями и вызовами, в том числе соперничеством с другими демонами и силами, стремящимися заполучить реликвию.