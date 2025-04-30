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Hello baby (18+)

Hello baby (18+) 1.0.3

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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:36
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 540
Скриншоты
Описание

Hello baby - это увлекательный рассказ о Май, которая оказывается в трудной жизненной ситуации: она беременна, а ее супруг скончался. Несмотря на все препятствия, Май решает не сдаваться и бороться за своего малыша. Поддержку и помощь она находит у своих новых друзей, которые помогают ей справиться с вызовами материнства.


Сюжет и оформление игры "Hello baby" вдохновлены азиатскими телесериалами начала 2000-х годов, что придает игре особый шарм и атмосферу. Оригинальные саундтреки (OST) улучшают повествование и добавляют глубину переживаниям главной героини.


В этой версии игры вас ожидает 1196 рендеров, каждый из которых призван погрузить вас в мир Май и ее историю. Шесть оригинальных звуковых дорожек создают атмосферу и делают игровой опыт еще более незабываемым.


Информация о модах

v1.03

Новые функции
— Добавлено 10 простых анимаций

Улучшения
— Проведена вычитка и улучшено 95% текста для лучшей читаемости и согласованности

Исправления ошибок
— Исправлены мелкие баги

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Скачать Hello baby (18+) v1.0.3 MOD APK

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Скачать Hello baby (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Старые версии Hello baby (18+)
Version TG 1.0

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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