Описание

Hello baby - это увлекательный рассказ о Май, которая оказывается в трудной жизненной ситуации: она беременна, а ее супруг скончался. Несмотря на все препятствия, Май решает не сдаваться и бороться за своего малыша. Поддержку и помощь она находит у своих новых друзей, которые помогают ей справиться с вызовами материнства.





Сюжет и оформление игры "Hello baby" вдохновлены азиатскими телесериалами начала 2000-х годов, что придает игре особый шарм и атмосферу. Оригинальные саундтреки (OST) улучшают повествование и добавляют глубину переживаниям главной героини.





В этой версии игры вас ожидает 1196 рендеров, каждый из которых призван погрузить вас в мир Май и ее историю. Шесть оригинальных звуковых дорожек создают атмосферу и делают игровой опыт еще более незабываемым.