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Airis Mystiria R (18+)

Airis Mystiria R (18+) 3.4.40

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Версия:
3.4.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
978
Скриншоты
Описание

Airis Mystiria R, последняя совместная работа AUGUST и FANZA GAMES, обещает грандиозное приключение с потрясающими локациями, захватывающими сюжетными линиями и запоминающимися персонажами. Эта академическая ролевая игра отличается прекрасным дизайном персонажей и оригинальными иллюстрациями, которые делают каждую сцену захватывающей. Игроки могут рассчитывать на подлинный игровой опыт, благодаря участию выдающихся сценаристов, создающих глубокий и продуманный мир.


В Airis Mystiria R игроки берут на себя роль молодого студента, который поступает в таинственное учреждение, расположенное в параллельной вселенной. Это уникальное учебное заведение собрало вокруг себя разнообразный состав персонажей, каждый со своей историей и особыми чертами. Юи Огура, Юи Хориэ и Кана Ханадзава возглавляют выдающийся актерский состав, который оживляет этот волшебный мир, делая игровой процесс еще более глубоким и захватывающим.


Информация о модах

1. Меню

2. Автоматическая победа

3. Бог

4. Убийство одним ударом

5. Мульти урон

6. Мульти защита

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 Теги темы: Мод меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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