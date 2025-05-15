Описание

Airis Mystiria R, последняя совместная работа AUGUST и FANZA GAMES, обещает грандиозное приключение с потрясающими локациями, захватывающими сюжетными линиями и запоминающимися персонажами. Эта академическая ролевая игра отличается прекрасным дизайном персонажей и оригинальными иллюстрациями, которые делают каждую сцену захватывающей. Игроки могут рассчитывать на подлинный игровой опыт, благодаря участию выдающихся сценаристов, создающих глубокий и продуманный мир.





В Airis Mystiria R игроки берут на себя роль молодого студента, который поступает в таинственное учреждение, расположенное в параллельной вселенной. Это уникальное учебное заведение собрало вокруг себя разнообразный состав персонажей, каждый со своей историей и особыми чертами. Юи Огура, Юи Хориэ и Кана Ханадзава возглавляют выдающийся актерский состав, который оживляет этот волшебный мир, делая игровой процесс еще более глубоким и захватывающим.