Airis Mystiria R (18+) 3.4.40
Airis Mystiria R, последняя совместная работа AUGUST и FANZA GAMES, обещает грандиозное приключение с потрясающими локациями, захватывающими сюжетными линиями и запоминающимися персонажами. Эта академическая ролевая игра отличается прекрасным дизайном персонажей и оригинальными иллюстрациями, которые делают каждую сцену захватывающей. Игроки могут рассчитывать на подлинный игровой опыт, благодаря участию выдающихся сценаристов, создающих глубокий и продуманный мир.
В Airis Mystiria R игроки берут на себя роль молодого студента, который поступает в таинственное учреждение, расположенное в параллельной вселенной. Это уникальное учебное заведение собрало вокруг себя разнообразный состав персонажей, каждый со своей историей и особыми чертами. Юи Огура, Юи Хориэ и Кана Ханадзава возглавляют выдающийся актерский состав, который оживляет этот волшебный мир, делая игровой процесс еще более глубоким и захватывающим.
1. Меню
2. Автоматическая победа
3. Бог
4. Убийство одним ударом
5. Мульти урон
6. Мульти защита
Скачать Airis Mystiria R (18+) v3.4.40 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.