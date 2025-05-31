Описание

A Simple Job — это сюжетно-ориентированный визуальный роман для взрослой аудитории. История начинается с банального похода за продуктами, но быстро перерастает в цепь неожиданных событий. Главный герой — студент, который случайно оказывается втянутым в фэнтезийные обстоятельства с необычными персонажами и неоднозначными выборами. Тебе предстоит разобраться, что здесь происходит, и почему простое поручение оказалось лишь началом.





Проект предлагает широкую галерею героев, стилизованную графику с фантастическим акцентом и множество сцен, ориентированных на старшую аудиторию. Визуальный стиль опирается на гротескные пропорции и подчёркнутые образы, при этом история развивается линейно, с акцентом на диалоги и атмосферу. Подходит тем, кто ищет лёгкое, неформальное приключение с откровенной составляющей и каплей фэнтези.