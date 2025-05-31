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A Simple job (18+)

A Simple job (18+) 0.1

Простая прогулка превращается в череду событий с фэнтезийным уклоном
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

A Simple Job — это сюжетно-ориентированный визуальный роман для взрослой аудитории. История начинается с банального похода за продуктами, но быстро перерастает в цепь неожиданных событий. Главный герой — студент, который случайно оказывается втянутым в фэнтезийные обстоятельства с необычными персонажами и неоднозначными выборами. Тебе предстоит разобраться, что здесь происходит, и почему простое поручение оказалось лишь началом.


Проект предлагает широкую галерею героев, стилизованную графику с фантастическим акцентом и множество сцен, ориентированных на старшую аудиторию. Визуальный стиль опирается на гротескные пропорции и подчёркнутые образы, при этом история развивается линейно, с акцентом на диалоги и атмосферу. Подходит тем, кто ищет лёгкое, неформальное приключение с откровенной составляющей и каплей фэнтези.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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