A Simple job (18+) 0.1
Простая прогулка превращается в череду событий с фэнтезийным уклоном
A Simple Job — это сюжетно-ориентированный визуальный роман для взрослой аудитории. История начинается с банального похода за продуктами, но быстро перерастает в цепь неожиданных событий. Главный герой — студент, который случайно оказывается втянутым в фэнтезийные обстоятельства с необычными персонажами и неоднозначными выборами. Тебе предстоит разобраться, что здесь происходит, и почему простое поручение оказалось лишь началом.
Проект предлагает широкую галерею героев, стилизованную графику с фантастическим акцентом и множество сцен, ориентированных на старшую аудиторию. Визуальный стиль опирается на гротескные пропорции и подчёркнутые образы, при этом история развивается линейно, с акцентом на диалоги и атмосферу. Подходит тем, кто ищет лёгкое, неформальное приключение с откровенной составляющей и каплей фэнтези.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.