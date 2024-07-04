Trolley Trouble — это визуальная новелла, в которой вы разгадываете тайны старого заброшенного троллейбуса. Головоломки, неудачные решения и множество сюрпризов обязательно подарят вам незабываемые впечатления. Играйте за главного героя и его семью, чтобы раскрыть секреты и разгадать историю в этом уникальном интерактивном приключении.





Исследуйте различных интересных персонажей, решая головоломки и принимая решения в этой таинственной визуальной новелле. Раскройте тайны и откройте для себя каждый уголок этой захватывающей истории!