TROLLEY TROUBLE (18+) 0.21.0
Версия:
0.21.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 455
Trolley Trouble — это визуальная новелла, в которой вы разгадываете тайны старого заброшенного троллейбуса. Головоломки, неудачные решения и множество сюрпризов обязательно подарят вам незабываемые впечатления. Играйте за главного героя и его семью, чтобы раскрыть секреты и разгадать историю в этом уникальном интерактивном приключении.
Исследуйте различных интересных персонажей, решая головоломки и принимая решения в этой таинственной визуальной новелле. Раскройте тайны и откройте для себя каждый уголок этой захватывающей истории!
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